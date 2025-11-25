Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират (ВИДЕО)

Шокираща сцена прекъсна погребално шествие в Тайланд, след като 65-годишна жена, смятана за мъртва, внезапно се събуди и започна да тропа отвътре по ковчега си, съобщава NDTV.

Това, което трябвало да бъде спокойно последно сбогуване, се превърнало в драматично напомняне колко опасно може да бъде едно медицинско недоразумение.

Жената, която била прикована на легло от две години, била открита в безсъзнание в дома си в провинция Фитсанулок на 23 ноември. Семейството ѝ решило, че е починала от естествена смърт, поставило я в бял ковчег и тръгнало на 4-часово пътуване до храм край Банкок, където се извършват безплатни погребения за бедни семейства.

Малко преди да започне подготовката за кремацията, роднините чули тихо почукване отвътре. Когато отворили ковчега, останали шокирани – жената треперела и дори махала мухи от лицето си. Сцената е заснета на видео, на което се виждат обърканите и ужасени близки.

Брат ѝ, на 57 години, разказал, че вече били подготвили всички документи за смъртта ѝ и не можел да повярва, че вижда сестра си жива.

Служител на храма, който се готвел да внесе ковчега в главната зала, също потвърдил, че чул слаби викове за помощ.

Лекари по-късно установили, че жената всъщност не е преставала да диша. Кръвната ѝ захар била паднала толкова ниско, че семейството погрешно решило, че е починала, без да бъдат направени медицински изследвания.