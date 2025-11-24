Сеул алармира за опасност от случайна ескалация със Северна Корея

Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди за възможността от случайно избухване на конфликт със Северна Корея, след като Пхенян прекъсна всички канали за комуникация със Сеул, предаде Франс прес.

Откакто пое поста през юни, И Дже-мьон се опита да успокои обтегнатите отношения между двете страни, като предложи безусловни преговори на Северна Корея – подход, различен от твърдата позиция на предшественика му Юн Сук-йол. До момента обаче Пхенян не е отговорил на предложенията.

„За жалост, отношенията между двете Кореи станаха твърде конфликтни. Не съществува дори базово ниво на доверие, Северна Корея отправя крайни изявления и предприема крайни действия“, заяви И Дже-мьон пред журналисти по време на полет за Турция, след участие в срещата на върха на Г-20 в Южна Африка.

„Стигнали сме до ситуация, в която не знаем кога може да възникне случаен конфликт. Всички канали за комуникация бяха прекъснати. Северна Корея отказва всякакъв диалог и контакт, това е много опасно състояние“, добави той, като подчерта, че Южна Корея остава отворена за комуникация и желае нормализиране на отношенията.

Миналата седмица Сеул предложи на Пхенян военни преговори, но Северна Корея, която притежава ядрени оръжия, осъди споразумението между Сеул и САЩ за производството на ядрени подводници, предупреждавайки за „ефекта на ядреното домино“.