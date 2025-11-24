Северна Корея ускорява модернизацията на ядрената си програма

Северна Корея продължава да разширява и модернизира основния си ядрен комплекс през 2025 г. Това показва нов анализ на 38 North, базиран в САЩ уебсайт, който следи развитието в страната, предава Turkiye Today.

Според доклада търговските сателитни снимки от октомври и ноември разкриват активни подобрения в Научноизследователския ядрен център в Йонбьон - ключов за производството на плутоний и обогатен уран за севернокорейската оръжейна програма. Най-видима е активността в североизточното съоръжение за обогатяването на уран.

Двете помощни сгради вече са завършени, около тях е положена нова бетонна настилка, а сателитните изображения показват и шест възможни топлообменника по югоизточната страна на сградата. Тези системи охлаждат центрофугите и регулират вътрешната температура. Външното оборудване предполага, че вътрешните работи все още продължават.

Развитието в Йонбьон съответства на директивите на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, който при посещения на ядрените обекти призова за "оргомни успехи" в производството на ядрени материали и укрепването на ядрената защита на страната. Според 38 North усилията са в отговор на призива на Ким за "експоненциално нарастване на ядрените арсенали".