На височина от 5 километра: Китайците изстрелват атомна електроцентрала в небето

Китай за пореден път доказа лидерството си в областта на възобновяемата енергия. Насред пустинята на гигантския град Хоххот китайците пуснаха хвърчило, способно да генерира електричество. А месец по-рано в автономния район Синдзян-Уйгур беше пусната в експлоатация най-голямата летяща вятърна турбина в света.

Държавната телевизия CCTV излъчи кадри, които наподобяват сцена от холивудски филм. Хвърчило с площ от половин хектар, с размерите на 11 баскетболни игрища, кръжи над тестова площадка в квартал Алша-Лефт във Вътрешна Монголия. Към него са свързани две по-малки хвърчила, всяко с площ от 1200 квадратни метра. Разработено е от Китайската корпорация за енергийно инженерство.

От земята, съдейки по снимката, хвърчилото прилича на парашут. Може да се издигне на височина от 300 метра, където ветровете са значително по-силни и по-стабилни, отколкото на нивото на земята. Мощен захранващ кабел го свързва с генератор насред пустинята.

Именно мощните височинни ветрове му позволяват да генерира електричество. Нещо повече, китайците обещават, че цената на такава електроенергия е с една трета (30%) по-ниска от тази на конвенционалните вятърни турбини.

Сега тези хвърчила ще се издигат все по-високо и по-високо. Китайците обещават, че могат да се реят дори на височина от 5 км – приблизително колкото самолетите.

Вярно е, че всичко е насочено към екологичност: подобни „летящи“ електроцентрали ще намалят използването на земя с 95% и потреблението на стомана с 90% в сравнение с конвенционалните вятърни турбини. Една такава високопланинска инсталация с мощност 10 мегавата може да осигури електричество на над 10 000 домакинства годишно.

Също толкова амбициозен проект беше стартиран през септември в западния Синдзян-Уйгурски автономен район. Там най-голямата в света въздушна вятърна турбина S1500, която наподобява дирижабъл, излетя в изпитателен полет.

С размерите на баскетболно игрище и височина колкото 13-етажна сграда, гигантът стана първата по рода си турбина, генерирала един мегават мощност по време на тестов полет.

Турбината S1500 се носи във въздуха благодарение на обвивки, пълни с хелий, и предава генерираната електроенергия на земята чрез ултраздрави захранващи кабели. Принципът е същият като този на хвърчилото, пуснато над Вътрешна Монголия: дирижабълът ще „събира“ ветрове на голяма надморска височина, които преди това бяха недостъпни за традиционните наземни или дори офшорни вятърни паркове.

ООН пише, че много страни по света сега разработват летящи електроцентрали.

Всички тези системи могат да бъдат разделени на две основни категории: такива, при които генераторът на енергия е разположен директно във въздуха, и такива, при които летящите части на системата се използват за захранване на наземна система за генериране на енергия. Китайската разработка попада във втората категория.

Освен това, както подчертава ООН, летящите електроцентрали биха могли напълно (!) да задоволят световното търсене на електроенергия. Представете си: нито една топлоелектрическа централа или атомна електроцентрала на земната повърхност; всичко се носи високо във въздуха. Научна фантастика? Засега да, но скоро ще стане реалност.

И летящите вятърни турбини на Китай изглежда са само върхът на огромен айсберг в масивния стремеж на Китай да премине към възобновяема енергия.

Страната отдавна държи световното лидерство в производството на слънчеви панели, като е най-големият производител на фотоволтаични панели. Китай разполага с най-големия капацитет за слънчеви електроцентрали в света.

Гигантски слънчеви „ферми“, разпръснати из пустините, скоро ще произвеждат повече електроенергия от атомните електроцентрали.

И вятърна енергия! Китай разполага с най-големия капацитет за вятърна енергия в света, както на сушата, така и в морето.

Инвестициите във водноелектрическа енергия в Китай също са сред най-големите в света. Освен това Китай е световен лидер в производството на електрически превозни средства и батерии за тях.

Всичко това не е просто модно изявление. Или дори мярка за намаляване на разходите. За разлика от западните капиталистически страни, Китай мисли за бъдещето на планетата. Като инвестира милиарди долари в изследвания, разработки и внедряване на зелени технологии, Китай се бори с изменението на климата.

Си Дзинпин вече обяви цел: да постигне въглероден неутралитет поне до 2060 г. До този момент Китай ще абсорбира повече вредни газове от атмосферата, отколкото произвежда. Западните страни могат само да мечтаят за това.