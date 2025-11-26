Огромен пожар в жилищен комплекс в Хонг Конг взе жертви (ВИДЕО)

Тринадесет души загинаха при пожар в комплекс от жилищни небостъргачи в хонконгския район "Тай По".

Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима човека са починали по-късно в болница.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".

Tragedia en Hong Kong: Gran incendio residencial en el distrito de Tai Po deja al menos 4 muertos. Las llamas se propagaron velozmente por los andamios de bambú del exterior. Columna de humo espeso visible desde lejos. pic.twitter.com/FltRG3sBGE — Ricardo García (@RiGarciaJal) November 26, 2025

Няколко души са останали блокирани вътре, съобщи местната обществена телевизия, като се позова на полицията. Някои от изпратените на място огнеборци също са пострадали, докато са гасили пожара.

На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.

Fire in Hong Kong, Hong Kong government announces mourning period.. all major events can be forced to cancel, possibly MAMA 2025 can be canceledpic.twitter.com/lPbKXVOaaf — rae (@arcenciel00) November 26, 2025

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради, в които има около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.