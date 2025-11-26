Огромен пожар в жилищен комплекс в Хонг Конг взе жертви (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Тринадесет души загинаха при пожар в комплекс от жилищни небостъргачи в хонконгския район "Тай По". 

Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима човека са починали по-късно в болница. 

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".

Няколко души са останали блокирани вътре, съобщи местната обществена телевизия, като се позова на полицията. Някои от изпратените на място огнеборци също са пострадали, докато са гасили пожара.

На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим. 

Комплексът се състои от 8 жилищни сгради, в които има около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета.

