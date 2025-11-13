Защо превземането на Покровск е толкова важно за Русия?

Руски войски са проникнали по-дълбоко в източния украински град Покровск, като видеокадри показват военни, придвижващи се на мотоциклети и по покривите на разрушени автомобили сред гъста мъгла, съобщава Ройтерс.

Главният украински военен командир Олександър Сирски посочва, че около 150 000 руски войници са струпани за превземането на града. Киев твърди, че около 300 руски военни вече са проникнали в града, а украинските сили се опитват да ги отблъснат.

Покровск, с население около 60 000 души преди войната, е важен пътен и железопътен възел и ключов логистичен център за украинската армия. По време на боевете повечето жители са евакуирани, като останалите се намират сред разрушени жилища и улици, осеяни с кратери.

В района се намира единствената украинска мина за коксуващи се въглища, която временно е прекратила дейност, както и най-големият технически университет в региона, сега разрушен и изоставен.

Според анализа на Ройтерс, превземането на Покровск и североизточната Константиновка би осигурило на Русия платформа за настъпление към Краматорск и Славянск – последните големи градове под украински контрол в Донецка област. Това би направило Днепропетровска област по-уязвима за евентуални руски атаки.

Анализът отбелязва, че Русия използва обграждащи тактики, малки разузнавателни части и дронове, за да наруши украинските снабдителни линии и да създаде хаос преди изпращането на по-големи подкрепления. Въпреки численото превъзходство, руските сили все още срещат упорита съпротива, а превземането на целия Донбас остава несигурно.

Украинските власти подчертават, че не възнамеряват да предадат територии доброволно и се стремят да наложат висока цена за всеки руски напредък. Президентът Володимир Зеленски заяви, че лошите метеорологични условия засилват руската офанзива, която е нараснала в мащаб през последните дни.

Ройтерс подчертава, че Покровск остава стратегически ключов фронт в Донбас и неговото съдържание ще окаже значително влияние върху хода на конфликта в региона, както и върху позицията на западните партньори на Украйна за продължаване на военната и финансова помощ.