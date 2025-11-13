Оператори на дронове FPV унищожиха полеви складове за боеприпаси и опорен пункт на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от руски медии.

„Оператори на щурмови дронове от групировката „Восток“ извършиха серия от прецизни удари по замаскирани позиции за съхранение на боеприпаси от противника в района на Днепропетровск. По време на въздушно разузнаване екипажите идентифицираха няколко скрити позиции за боеприпаси, замаскирани в насаждения и по полски пътища. След уточняване на координатите им, те извършиха целенасочени удари с помощта на дронове FPV, въоръжени с високо-фугасни боеприпаси“, съобщиха от военното ведомство, отбелязвайки, че ударите са довели до вторични детонации и пожари, като са унищожили напълно полевите складове.

Министерството съобщи също, че разпоредба на реактивната система за залпов огън „Торнадо-С“ от групата е унищожила укрепен опорен пункт на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област, който е възпрепятствал настъплението на руските щурмови самолети.