Екипаж на танк Т-72Б3М от групировката войски „Център“ унищожи склад за боеприпаси и огнева точка на украинските въоръжени сили в покрайнините на Красноармейск, ДНР. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипаж на танк Т-72Б3М от 506-и гвардейски Познански мотострелков полк унищожи склад за боеприпаси и огнева точка на украинските въоръжени сили в покрайнините на град Красноармейск в Донецката народна република, използвайки непряк огън“, съобщиха от ведомството.

Те съобщиха, че огънят на танковите екипажи от разстояние над 6 километра със 125-милиметрови осколочно-фугасни снаряди по позиции на украинските бойци е взривил склад с боеприпаси, разрушил е укрития и е убил личен състав. Това е създало благоприятна оперативна обстановка за щурмовите групи и е позволило по-нататъшно напредване във вражеската отбрана.