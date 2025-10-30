Шефката на руската Централна банка: Искаме да предотвратим връщането на страната в 90-те години

Още по темата: Доскоро процъфтяващата военна икономика на Русия се пропуква 27.07.2025 15:18

Паричната политика на Централната банка на Русия е насочена към това да предотврати връщането на руската икономика към състоянието от 90-те години на 20-и век. Това каза Елвира Набиулина, ръководител на банковия регулатор, пред Държавната дума. Според нея един от основните проблеми на този период е хиперинфлацията, от която страната „претърпя в изобилие“.

Коментарът й бе по повод критиките срещу строгата парична политика на централната банка и поддържания висок процент на основната лихва, което според мнозина потиска икономическия ръст, изправяйки компаниите пред недостиг на оборотни средства заради високата цена на кредитирането.

Според Набиулина обаче, рязкото намаление на основния лихвен процент може да доведе до „двоен удар“ за икономиката: инфлацията ще се повиши рязко, последвано от покачване на банковите лихви.

"Ако сега, в контекста на относително висока инфлация, намалим лихвения процент до 3–4%... защото някои смятат, че това би стимулирало значително икономическия растеж. Ще подготвим такъв анализ само, за да покажем как изглежда пътят към хиперинфлация. Въпреки че повечето от седящите в тази зала са запознати с тази ситуация от първа ръка: преживяхме я в изобилие през 90-те години. И вие много добре си спомняте какво се случи с икономическия растеж и инвестициите през 90-те години. Имаше ли дългосрочно рублово кредитиране тогава? Това, което имахме, беше тотална доларизация на икономиката и финансовата система, помните паричните единици в магазините", обърна се тя към депутатите.

"Паричната политика, която водим в период на прегрято търсене, когато имаме дисбаланс между търсене и предлагане, е насочена именно към предотвратяване на повторното случване на това", подчерта Елвира Набиулина.

Според нея, инфлационните очаквания на руснаците остават високи. „За съжаление, четири години висока инфлация оставят своя отпечатък. И тази инерция повишава всички залози в икономиката“, отбеляза ръководителят на Централната банка на Русия. Тя подчерта, че увеличаването на ДДС от 20% на 22% през 2026 г. ще доведе до еднократно покачване на цените. „Същото важи и за бензина. Вярваме, че правителството ще може да ограничи по-нататъшното увеличение на цените на бензина и те няма да доведат до трайно ускоряване на инфлацията“, каза Набиулина.