Владимир Путин нареди временно прекратяване на огъня за 5–6 часа

Президентът на Русия е наредил да се осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти

Президентът на Русия Владимир Путин е наредил да се осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти в районите, блокирани от войски в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руските въоръжени сили са готови да прекратят бойните действия за пет-шест часа и да осигурят коридори за медиите, съобщиха от Министерството на отбраната на РФ, цитирани от руски медии.

„Министерството на отбраната на Руската федерация е получило заповед от върховния главнокомандващ на РФ да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, при тяхното обръщение към командването на ВСУ, за посещение на районите, където украинските войски са блокирани в Красноармейск, Димитров и Купянск. Руското командване е готово при необходимост да прекрати бойните действия за 5-6 часа в тези райони, както и да осигури коридори за безпрепятствен вход и изход на групите от чуждестранни журналисти, включително украински, при гаранции за безопасността както на журналистите, така и на руските военнослужещи“, се посочва в съобщението на ведомството.