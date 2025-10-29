Мария Захарова заговори за срещата между Путин и Тръмп

Срещата между Русия и САЩ бяха съпроводени от информационни изтичания, манипулации и публикации, основани на анонимни източници в западните медии. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на форума „Диалог за фалшификациите 3.0“, съобщават руски медии.

„Всичко това го видяхме и наблюдавахме – става дума за руско-американските контакти, които изискваха сериозна подготовка, но веднага започна информационна суматоха - изтичания, анонимни източници, публикации, които мигом се прехвърлиха от социалните мрежи в традиционните медии“, подчерта Захарова.

По думите ѝ, „псевдоизточниците вече са заменили реалните, а цитатите са се превърнали в лозунги“, като единственият критерий за разпространение на подобна информация е „ползата за определена част от световния елит“.

На 16 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи след телефонен разговор с руския лидер Владимир Путин, че двамата са се договорили да се срещнат в скоро време в Будапеща.

По-късно обаче беше съобщено, че срещата се отлага за неопределен срок, тъй като двете страни не са успели да постигнат съгласие по ключови въпроси, свързани с уреждането на украинския конфликт. Москва и Вашингтон подчертаха, че срещата не е отменена, а само отложена – и ще се състои, когато бъдат налице подходящи условия.