Руски войски са освободили населеното място Вишневое в Днепропетровска област, съобщиха от руското министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

Според ведомството, населеното място е било освободено от групировката „Восток“. Подразделенията са напреднали „в дълбочина на отбраната на противника“.

През изминалото денонощие подразделенията на „Восток“ са нанесли удари по позициите на четири бригади и четири щурмови полка на Украинските въоръжени сили (УВС) в районите на населените места Великомихайловка и Новоалександровка в Днепропетровска област, както и Новое, Успеновка и Яблоково в Запорожка област.

Според данни на руското Министерство на отбраната загубите на украинските войски в зоната на действие на групировката възлизат до 220 военнослужещи, един брониран автомобил, 155 мм гаубица М777, станция за радиоелектронна борба и шест автомобила.