Дмитрий Песков: Путин обсъди с Алиев ареста на руски IT специалисти в Баку

Президентът на Русия Владимир Путин е повдигнал въпроса за ареста на руски IT специалисти в Баку по обвинение в контрабанда на наркотици по време на срещата си с азербайджанския лидер Илхам Алиев. Това съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, пишат руски медии.

„В момента се извършва внимателна работа по случая. Президентът е обсъдил тези чувствителни въпроси, които се разглеждат и на работно ниво. Диалогът продължава“, заяви Песков в отговор на въпрос дали Путин е обсъждал освобождаването на задържаните руски граждани и води ли се контакт с азербайджанската страна по този въпрос.

През юли районен съд в Баку постанови четиримесечен арест за руски граждани, обвинени в транзит на наркотици от Иран и измами. Наскоро съдът удължи ареста им с още три месеца.

Случаят е последван от засилен дипломатически диалог между двете страни, като Русия настоява за спазване на правата на задържаните граждани и тяхното бързо освобождаване.