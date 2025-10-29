Мария Захарова предупреди Литва: Не блокирайте транзита към Калининград

Никой не трябва да се съмнява, че Руската федерация при всички обстоятелства ще осигури нуждите на своя най-западен регион

Москва се надява литовските власти да не предприемат провокативни стъпки спрямо транзита към Калининград, заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова, съобщават руски медии. Това се случва на фона на заплахите на литовския външен министър Кестутис Будрис да ограничи транзита.

„Очакваме литовската страна все пак да не предприеме подобна провокативна стъпка“, посочи Захарова в официален коментар на сайта на МВнР на Русия.

Дипломатът припомни на литовския министър, че Литва е поела ангажимент да осигури безпрепятствен транзит до и от Калининградската област, включително въз основа на съвместни декларации между Русия и ЕС от 2002 и 2004 година.

„Никой не трябва да се съмнява, че Руската федерация при всички обстоятелства ще осигури нуждите на своя най-западен регион“, подчерта Захарова.

Тя добави, че Москва ще следи внимателно ситуацията около решението на Вилнюс да затвори за неопределено време двата оставащи автомобилни гранични пункта с Беларус.