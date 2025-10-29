Тайна руска мрежа под леда: Как „Хармония“ следи НАТО

Русия е разположила мрежа от подводни сензорни инсталации в Арктика и Балтийско море, за да наблюдава чуждестранни подводници и да защитава флота си. Това съобщава Der Spiegel.

Изданието, позовавайки се на „Вашингтон пост“ и други медии, пише, че Москва използва, по-специално, оборудване, произведено на Запад, за това, включително подводни антени и дронове.

Русия нарече системата за наблюдение „Хармония“

Системата, която Москва е нарекла „Хармония“, е активна в Баренцово море и според журналистически разследвания не се ограничава само до този регион.

По-специално, на мястото на катастрофата с ферибота „Естония“ в Балтийско море, Русия е могла да инсталира сензори за ранно откриване на подводници, въпреки забраната за гмуркане в памет на жертвите на трагедията от 1994 г.

Експертите смятат, че по този начин Руската федерация се опитва да засили отбраната на своите арктически бази и ядрени подводници , както и да създаде „невидим пояс“ от сензори между Мурманск, архипелазите Нова Земя и Земята на Франц Йосиф.

Смята се, че това ще затрудни проникването на подводниците на НАТО в региона и ще осигури на Русия предимство при откриване на цели.

Според военния анализатор Алесио Паталано от Кингс Колидж Лондон, проектът преследва предимно отбранителни цели - защита на ядрения потенциал и пристанищата в случай на война, въпреки че може да се използва и за настъпателни операции.

Журналистите отбелязват, че подобни разработки се развиват вече повече от година: Русия сключи договори за закупуване на западни хидроакустични системи за наблюдение още през 2015 г. - малко след окупацията на Крим и много преди сегашното изостряне на отношенията с НАТО.

Припомняме, че Обединеното кралство наскоро обяви, че руската подводна активност се е увеличила до нива, подобни на тези по време на Студената война. Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили се обърна към Кремъл по този въпрос.

Гили заяви, че това показва засилване на „руската агресия на територията“, която засяга цяла Европа, не само Украйна.