Руските сили установиха контрол над стратегически украински град

Отбранителните способности на Киев намаляват

Руските войски провеждат съгласувана офанзива в източна Украйна и са установили контрол над стратегическия център Покровск, каза украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Би Би Си.

Войниците на Москва превъзхождат тези на Киев с 8 към 1 в района и Украйна не може да се съревновава с това, добави Зеленски, като настоя, че Русия все още не е „постигнала планирания резултат“.

Русия се опитва да превземе Покровск от две години. Ключовият център за снабдяване и транспорт осигурява провизии и подкрепления за източния фронт – и би приближил Москва до окупирането на цялата Донецка област.

Това също така би направило градовете от силно укрепения „крепостен пояс“ – Краматорск, Славянск, Костянтиновка и Дружковка – по-лесно достъпни за Москва.

Зеленски заяви, че снимки от дронове показват, че около 200 руски войници са в Покровск.

Описвайки ситуацията като „трудна“, той заяви по-рано, че има широко разпространени ожесточени сражения и „саботажни групи“ са навлязли в града.

Въпреки това той отхвърли съобщенията на началника на Генералния щаб на Русия, генерал Валерий Герасимов, че украинските войски са били напълно обкръжени.

В актуализация от вторник руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са обградили украинските войски около главната жп гара и са прочистили квартал Троянда от украинските сили.

Според капитан Григорий Шаповал, говорител на оперативната група на Източна Украйна, от понеделник насам са отблъснати 79 атаки в близост до Покровск – почти една трета от общо 218 атаки, регистрирани по цялата линия на фронта.

Той каза, че руските войски са концентрирали голям брой войници и техника в близост до Покровск и че използват бронирани превозни средства, за да прикриват пехотата си.

„Затова е трудно да ги спрем“, каза той.

Той добави, че войските на Киев обикновено използват дронове, за да противодействат на напредъка на руснаците, но мъгливото и дъждовно време е затруднило откриването и унищожаването на пехотните войски.

Миналата седмица украинските медии съобщиха, че руските сили се включват в улични сражения и атакуват украински позиции, включително оператори на дронове.

Извън градовете, благодарение на дрон технологията, както руските, така и украинските сили могат да се атакуват взаимно дълбоко от двете страни на фронтовата линия.

Пълномащабната руска инвазия от февруари 2022 г. наближава петата си година. В момента войските на Москва окупират около 20% от украинската територия.

Отбранителните способности на Киев намаляват и Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от финансова подкрепа от европейските си съюзници, за да продължи да се бори с руските сили още две или три години.

Досега европейските лидери не успяха да прехвърлят на Украйна замразени руски активи на стойност 140 млрд. евро – ход, който би изисквал сложни правни манипулации и който беше блокиран от Белгия на срещата на върха на ЕС миналата седмица. Предложението ще бъде разгледано отново през декември.

Украинският президент също така заяви, че се надява срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в четвъртък да доведе до решение на Китай да намали подкрепата си за Русия.

Миналата седмица Тръмп наложи санкции на „Лукойл” и „Роснефт” – две големи руски петролни компании – и призова Турция и Китай да спрат покупките на руски петрол, в опит да окаже икономически натиск върху Кремъл.