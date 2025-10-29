Путин: Украинските въоръжени сили в Купянск и Красноармейск са обкръжени

Руските въоръжени сили напредват

Украинските сили в Купянск, Харковска област, и Красноармейск, Донецка народна република, са обкръжени и блокирани, каза руският президент Владимир Путин по време на посещение във Военната болница „Мандрика“, съобщават руски медии.

„На две места – в град Купянск и град Красноармейск – врагът беше блокиран, обкръжен“, каза още Путин.

„Руските въоръжени сили напредват и действат проактивно във всички области на специалната операция. Общата обстановка в зоната на специалните военни операции се развива благоприятно за нас. Вашите другари напредват и действат проактивно във всички райони. На две места, както знаете, ние вече публично заявихме това – в град Купянск и град Красноармейск – врагът е обкръжен“, заяви Путин.