Путин използва стара ракетна технология, за да изпрати ново послание на Запада

Новата ракета може да представлява потенциална заплаха

Русия проведе тест на дълги разстояния на своята крилата ракета „Буревестник“ с ядрено задвижване, която прелетя 8700 мили за 15 часа.

Руският президент Владимир Путин приветства първото изпитание на дълги разстояния на крилата ракета с ядрено задвижване, за която лидерът на Кремъл заяви, че няма равна на себе си в Запада, пише The Wall Street Journal.

Това твърдение изпрати предупреждение към Запада за рисковете от ескалация в Украйна и може да се превърне в коз за потенциални преговори с Вашингтон за въоръжението. Докато западните дипломати заявиха, че изпитанието представлява опасна нова способност за Русия, обявяването му предизвика повече недоумение, отколкото страх у някои експерти по ракетни технологии и разпространение на ядрено оръжие.

Путин, облечен в камуфлажна военна униформа, се срещна с началника на Генералния щаб на Русия, генерал Валерий Герасимов, според видео, публикувано от Кремъл в неделя. Герасимов му каза, че ракетата, наречена „Буревестник“, е пролетяла 8700 мили за 15 часа.

Ако „Буревестник“ се представя така, както се хвалят Путин и неговият главен генерал, тя би могла да достави ядрена бойна глава до другата страна на планетата, използвайки уникална система за задвижване. Тя би могла да остане във въздуха почти неограничено време, летейки ниско над земята или морето и извивайки се, за да избегне противоракетните системи.

„Буревестник“, който лети с много по-ниска скорост от тази на звука, направи своя дебют точно когато подзвуковите ракети все по-често биват сваляни в Украйна, защото съвременните отбранителни системи могат да ги засекат. Стратезите вместо това се фокусират върху използването на по-бързи хиперзвукови снаряди, които в момента са в процес на разработка.

Радиоактивността на „Буревестник“ може да го направи лесен за откриване. Неговата очевидна сложност – включително множество задвижващи системи, които трябва да бъдат перфектно синхронизирани за успех – увеличава риска от провал.

Изпитанието на ракетата се провежда на фона на нарастващото напрежение между Русия и администрацията на Тръмп. През последните седмици президентът Тръмп изрази недоволство от Путин заради бавния напредък в мирния процес в Украйна. Предложената среща на върха между лидерите е отложена, а администрацията отмени ограниченията за използването от Украйна на някои ракети с голям обсег, насочени срещу Русия.

Новата ракета може да представлява потенциална заплаха и за предложената от Тръмп „Златна куполна“ система за противоракетна отбрана, която е проектирана да сваля междуконтинентални балистични ракети с много по-висока траектория от нисколетящата „Буревестник“. Като такава, тя може да даде на Москва потенциално предимство в преговорите за контрол над въоръженията, ако те някога бъдат възобновени.

„Буревестник“ наистина е политическо оръжие“, каза Павел Подвиг, старши изследовател в Института за изследвания в областта на разоръжаването към Организацията на обединените нации.

Крилатите ракети с ядрено задвижване не са нова идея. САЩ имаха обширна програма за тях през 50-те години, но се отказаха от концепцията, след като учените усъвършенстваха междуконтиненталните балистични ракети, които летят много по-бързо и по-високо. Руските научни статии по темата също датират от 50-те години на миналия век, каза Дъглас Бари, старши научен сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания, мозъчен тръст в Лондон.

Русия започна да проучва ядрени ракети и други потенциално революционни технологии, след като САЩ се оттеглиха от Договора за противоракетна отбрана през 2002 г. Тогавашният президент Джордж У. Буш заяви, че оттеглянето от споразумението от 1972 г. е необходимо, за да може САЩ да разработи отбрана срещу държави извън закона след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.

Руските власти се притесняваха, че противоракетната отбрана на САЩ прави превантивен удар срещу Русия по-възможен за Вашингтон, тъй като ще му позволи да парира всеки ответен удар. Подобни опасения преследваха съветския лидер Михаил Горбачов през 80-те години, когато тогавашният президент Роналд Рейгън преследваше своята Стратегическа отбранителна инициатива, широко известна като „Star Wars”.

Путин за първи път представи „Буревестник“ през 2018 г., по време на първия мандат на Тръмп, като показа компютърно анимирано видео, изобразяващо ракетата, приближаваща се към Америка от Южния полюс – намек за почти неограничената ядрена тяга на ракетата. Изкусната графика показваше ракетата, избягваща системите за противовъздушна отбрана, докато пресичаше земното кълбо.

Реалността обаче скоро се оказа много по-сложна. В рамките на няколко месеца след представянето тестовете показаха, че ракетата може да лети само за няколко минути. Няколко неуспешни теста принудиха военните да изтеглят една ракета от арктическите води на Русия, каза по това време човек, запознат с тестовете.

На следващата година пет ядрени учени загинаха при мистериозни обстоятелства, когато експлозия разкъса руски тестови обект в Бяло море. Експерти по ядрени оръжия приписаха инцидента на разработката на „Буревестник“.

Експерти по ядрени оръжия забелязаха активност по-рано тази година в близост до арктически изстрелващ полигон, използван за предишни изстрелвания на „Буревестник“, но не беше ясно дали по това време са били проведени тестове.

В коментарите си по-рано тази седмица към Герасимов Путин призна технологичната сложност на ракетата с ядрено задвижване.

Ядрени експерти извън Русия отдавна вярват, че политическото значение на „Буревестник“ надхвърля военните му възможности. Докато изстрелваният от земята „Буревестник“ е замислен като оръжие за ответен удар, всеки първоначален ядрен удар вероятно ще порази пусковите площадки на ракетата.

„Основната цел на системата е да позволи на руския президент да каже на своя американски колега, че Москва може да заобиколи системите за противоракетна отбрана“, каза Подвиг. „Но дори и това може да не е вярно.“

Русия отдавна е начертала планове за ядрена война, които включват удари по САЩ с салви от дозвукови крилати ракети, сравними с американската ракета „Томахок“. През последните месеци Украйна показа, че такива ракети са относително лесни за сваляне, докато много по-бързите снаряди са много по-трудни за спиране.

Русия и Китай разработват хиперзвукови ракети, срещу които САЩ понастоящем нямат защита. САЩ и съюзниците им от НАТО се надпреварват да наваксат.

Ако Русия изстреля „Буревестник“, той може да се превърне в мишена, още преди да се издигне във въздуха, защото ядреният му реактор ще излъчва радиация, която може да се засече от голямо разстояние, включително от космоса.

„Веднага щом включат реактора, ще разберем“, каза Алберке, който в момента е старши научен сътрудник в мозъчния тръст Pacific Forum.

Говорителка на норвежката радиационна агенция заяви, че нивата на радиация не са се повишили от теста на 21 октомври. Някои експерти заявиха, че може би е твърде рано да се правят заключения.