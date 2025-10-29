Още по темата: Руските сили установиха контрол над стратегически украински град 29.10.2025 09:34

Унищожавайки обкръжените войници на украинските въоръжени сили

Руски военнослужещи продължават да унищожават обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили (ВУС) в Красноармейск и затвърждават позициите си в индустриалната зона на града. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

От ведомството казаха още, че подразделения от групировката „Център“ продължават да разчистват района на мина 5/6 край село Димитров (украинско име: Мирноград) в Донецката народна република (ДНР) от разпръснати групировки на украинските въоръжени сили.

„Щурмовите подразделения на 5-та отделна мотострелкова бригада на 51-ва армия разшириха зоната си на контрол в източната част на село Димитров в Донецката народна република и разминират района на 5/6 от разпръснатите вражески групировки“, се казва в изявлението.