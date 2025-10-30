Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Русия обяви, че е превзела още две села в източната част на Украйна, предават Ройтерс и руски медии. Според руското министерство на отбраната, руските войски са поели контрола над селата Красногорское в Запорожка област и Садовое в Харковска област.

Министерството съобщи също, че в последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила осем управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американската система „Хаймарс“ и 192 дрона.

В отговор на предполагаеми украински атаки срещу цивилни обекти, руските сили са нанесли масиран удар по украинския военно-промишлен комплекс, военни летища и енергийни съоръжения. При атаките е използвано високоточно оръжие с голям обсег, както и ударни дронове.

„Целите на удара са постигнати, всички набелязани мишени са поразени“, заяви министерството.