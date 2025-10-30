Кремъл обеща симетричен отговор на нарушаването на мораториума върху ядрените опити

Още по темата: Доналд Тръмп нареди незабавни ядрени тестове 30.10.2025 08:30

САЩ не са уведомили Русия за плановете си да възобновят ядрените си опити

Русия следи потенциални нарушения на международния мораториум върху ядрените опити и ще действа съответно, ако те възникнат. Това подчерта прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, коментирайки изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата директива до Пентагона за изпитания на американски ядрени оръжия, съобщават руски медии.

„Съединените щати са суверенна държава, те имат право да вземат суверенни решения“, отбеляза Песков. „Но искам да припомня изявлението на руския президент Владимир Путин, което беше повтаряно многократно, че, разбира се, ако някой се откаже от мораториума, тогава Русия ще действа съответно. Москва не е получила никакво уведомление от Вашингтон за планове за възобновяване на ядрените изпитания, заяви Песков.

По-рано американският лидер обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия. Ръководителят на американската администрация не уточни за какви изпитания говори, нито дали това включва детониране на ядрени бойни глави.