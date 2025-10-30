Още по темата: МО на Русия: FPV дронове унищожиха два бронетранспортьора М113 на ВСУ 24.10.2025 07:52

Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха осем управляеми бомби и 192 безпилотни летателни апарата от типа „източник“ на украинските въоръжени сили през последните 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха осем управляеми авиобомби, три ракети от американската система за залпов огън HIMARS и 192 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, съобщиха от ведомството.

Според неговите данни от началото на специалната военна операция са унищожени: 668 самолета, 283 хеликоптера, 93 479 безпилотни летателни апарата, 633 зенитно-ракетни системи, 25 753 танка и други бронирани бойни машини, 1608 бойни машини със системи за залпов огън, 30 912 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 45 303 единици специални военни машини.