Екипажи на дронове FPV и артилерия от групировката на силите "Запад" унищожиха два украински бронетранспортьора (БТР) M113, произведени в САЩ, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„След като изпревариха машините на украинските въоръжени сили, операторите на дронове FPV обездвижиха американските бронетранспортьори с прецизен удар, след което, съвместно с артилерия, унищожиха вражеския десант, опитващ се да се укрие в близките храсти“, съобщиха от ведомството.

Те съобщиха, че по време на въздушно разузнаване на позиции в Харковска област са открити два бронетранспортьора М113, които са настъпвали с парашутисти за щурм на позиции на руски войски. След анализ на разузнавателните данни е взето решение за започване на мащабна артилерийска и ударна атака с дронове от 27-ма мотострелкова бригада от 1-ва гвардейска танкова армия от групировката войски „Запад“.