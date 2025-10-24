Украинските въоръжени сили загубиха четири сателитни комуникационни станции Starlink и пет центъра за управление на безпилотни летателни апарати в зоната на отговорност на Източната група войски през последните 24 часа, съобщи Алексей Яковлев, ръководител на пресцентъра на групировката.

„В течение на 24 часа врагът загуби до 390 военнослужещи, три бойни бронирани машини, включително HMMWV и две бронирани машини Kozak, 10 превозни средства, четири сателитни комуникационни станции Starlink и пет центъра за управление на безпилотни летателни апарати“, каза той.