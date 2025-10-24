Москва се въоръжава от „Калибър“ до „Кинжал“: Колко всъщност струват руските ракети?

За да поразява стратегически цели и украински градове, Русия използва широк арсенал от далекобойни оръжия, чиито имена вече са известни на всеки обикновен гражданин. Те включват крилати ракети „Калибър“ и Х-101, балистични ракети „Искандер“, както и „Кинжал“ и „Циркон“, пише военното издание „Military.uk“.

Масовото им използване от противника породи много дискусии и погрешни схващания за цената на ракетите, която обикновено е надценена или силно подценена поради липсата на надеждни данни, субективни оценки на експортните сделки и многобройни експертни мнения в медиите. Темпото на производство на тези продукти от руската отбранителна промишленост остава още по-голяма загадка.

Информация от документи за обществени поръчки, получени от Militaryny, хвърля светлина за първи път върху доставките на ракети за руската армия през 2024-2027 г.

„Крилата“ триада на Русия

Основната „далечна ръка“ на руската армия за удари по украински цели в дълбокия тил остават наземните, морските и въздушните крилати ракети. Именно те нанасят удари там, където ударните дронове и необходимото унищожаване на капиталови структури се провалят.

Едно от най-масовите оръжия е 9М728 „ Искандер-К “ от едноименния наземен комплекс. Тази крилата ракета с обсег от около 500 километра носи 480-килограмова бойна глава.

През 2024-2025 г. руското конструкторско бюро „Новатор“ е получило поне две поръчки за 303 ракети от този тип. Цената на продукта е варирала от 135 до 142 милиона рубли, или около 1,5 милиона долара за бройка.

Успоредно с това руското Министерство на отбраната поръча първата партида модернизирани ракети 9М729, чийто обсег на полет се е увеличил до над 2000 км. Именно тяхната поява доведе до обвинения срещу Русия в нарушаване на международния Договор за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег и неговото прекратяване през 2019 г.

Документите също така потвърждават, че новата ракета е несъвместима с оригиналната ракетна система и може да се използва само с отделен тип пускова установка „Искандер-М1“.

През 2025 г. за руската армия са сключени договори за 95 ракети от този тип. Цената на продукта е оценена на 146 милиона рубли или 1,4-1,8 милиона долара , в зависимост от валутния курс.

В продължение на историята е необходимо да се спомене и „братът близнак“ на тази морска ракета, наречена 3М14 „Калибър“. Те са разположени на руски фрегати, корвети, малки ракетни кораби, както и подводници и периодично се изстрелват от руския Черноморски флот при рейд от Новоросийск.

Руското Министерство на отбраната е подписало два големи договора, които предвиждат доставката на 240 ракети в периода 2022-2024 г. и още 450 ракети през 2025-2026 г. Стойността им е оценена на 168 милиона рубли, или до 2 милиона долара за бройка.

В допълнение към конвенционалните оръжия, руското конструкторско бюро „Новатор“ е получило задачата да произведе партида от 56 ракети 3М-14С със специална бойна глава – ядрена. Те трябва да бъдат доставени между 2024 и 2026 година.

Цената на продукта през производствения период ще се увеличи, вероятно поради колебания на валутния курс, в рамките на 175-190 милиона рубли или 2-2,3 милиона долара.

Руската триада се затваря от авиационната крилата ракета Х-101, или по-точно „Изделие 504АП“ – модификация, създадена по време на войната, със система за изстрелване на термични капани и радиоелектронна борба, която осигурява защита срещу зенитни ракети с инфрачервена самонасочваща глава.

Сред другите руски крилати ракети, тя се откроява с най-големия си обсег на полет от над 2500 км, използването на стелт технологии и по-сложна система за управление на полета, която освен сателитни сигнали, се ориентира и по терена, което е сравнено със стандартите в летателната програма.

Ракетата е едно от най-масовите оръжия за дълбоко поразяване в руско-украинската война. Тя се носи от стратегическите бомбардировачи Ту-95МСМ и Ту-160.

Руското конструкторско бюро „Радуга“ получи няколко договора за производството на 525 ракети до 2024 г., всеки на стойност 164 милиона рубли или 2 милиона долара за бройка.

Руското Министерство на отбраната вече е сключило договор за 700 ракети от този тип за 2025 г. на стойност от 171 до 194 милиона рубли или 2-2,4 милиона долара . Още 30 ракети на същата цена са поръчани за 2026 г.

Сред документите са открити и споменавания за поръчка на класифициран модел крилати ракети с голям обсег „Изделие 506“ , които са известни още като Х-БД и са позиционирани в руските медии като обещаващ заместник на Х-101 за стратегическата авиация.

Конструкторското бюро „Радуга“ получи две поръчки за доставка на 32 ракети през 2024 и 2026 г. в конвенционален и специален (ядрени) вариант. Цената на ракетата се оценява на 337 милиона рубли за бройка или 4,2 милиона долара.

Новата руска ракета е разработена за проекта за перспективен стратегически бомбардировач ПАК ДА, но като част от проекта за модернизация, тя ще бъде преоборудвана за бомбардировачи Ту-160М.

В момента няма друга достоверна информация за новото руско оръжие, но в открити източници се съдържа информация за развитието на проекта, базиран на разработките на „Изделие 504“. От това може да се предположи, че ракетата ще наследи неговите технологии за стелт и оцелялост. Посочено е също, че изделието ще има увеличена далечина на полета до 6500 км и доплеров радар за навигация и избягване на терена.

Искандери и руски хиперзвукови ракети

Ако руските крилати ракети могат да се нарекат инструмент за цивилен терор, то руската армия използва балистични ракети главно за удари по важни военни цели. Основното оръжие на противника от този клас е ракетата 9М723 „ Искандер-М“ .

9M723 е по-скъпа и сложна за производство и има много по-малък обсег от крилатите ракети. Тези недостатъци обаче са повече от компенсирани от нейната неуязвимост за повечето конвенционални системи за противовъздушна отбрана.

Ракетата е способна да достави половинтонна бойна глава на разстояние до 500 километра - тя може да бъде 480-килограмова моноблокова високофугасна осколочно-фугасна бойна глава от няколко типа или касетъчна с 54 суббоеприпаса за различни цели.

Конструкторското бюро по машиностроене „Коломенское“ получи поръчка за 1202 балистични ракети за 2024-2025 г.:

9M723-1K5 (185 ракети) с касетъчни бойни глави — цена 238 милиона рубли или 3 милиона долара на бройка

9M723-1F1 (59 ракети) с осколочно-фугасна бойна глава — цена 238 милиона рубли или 3 милиона долара на бройка

9M723-1F2 (771 ракети) с осколочно-фугасна бойна глава от втори тип — цена 192 милиона рубли или 2,4 милиона долара

9M723-1F3 (217 ракети) с високофугасна осколочно-фугасна бойна глава от трети тип — цена между 189 милиона/238 милиона рубли през различните години

Така общо 589 балистични ракети от различни типове бяха договорени за производство до 2024 г. и още 643 ракети за следващата година.

Военните също обърнаха внимание на сравнително малката поръчка за 18 ракети с нетипичния индекс 9M723-2, която може да е свързана с проекта за ракета с голям обсег „Искандер-1000“. Производството им е планирано за 2025 г., а цената на продукта е оценена на 221 милиона рубли или 2,5 милиона долара.

В продължение на темата, заслужава да се спомене класът руски „псевдохиперзвукови“ ракети, един от основните представители на които е аеробалистичната ракета 9-С-7760 „ Кинжал “ , разработена на базата на техническите решения на ракетата „Искандер-М“.

Русия класифицира този тип авиационно оръжие като хиперзвуково поради скоростта му на полет от 5,5 Маха на маршовия участък от траекторията, което значително намалява времето за реакция на операторите на зенитните системи. При приближаване към целта обаче скоростта на ракетата спада наполовина и тя става уязвима за прихващане, както вече беше демонстрирано от системата „Пейтриът“ .

Конструкторското бюро по машиностроене „Коломенское“ получи поръчка за производство на 44 ракети през 2024 г., както и още 144 бройки през следващата година. Всяка от тях струва 366 милиона рубли или 4,5 милиона долара.

Такава значителна разлика в цената с оригиналната балистична ракета 9M723 се обяснява с използването на навигационна система и структурни елементи, способни да работят с хиперзвукови скорости, както и с изцяло титаниева проникваща бойна глава.

Друго „псевдохиперзвуково“ оръжие в арсенала на руската армия е противокорабната ракета 3М22 „Циркон“ , която може да бъде базирана в пусковите установки на руски военни кораби и бреговия ракетен комплекс „Бастион“.

Въпреки предназначението си, 3М22 е способна да поразява наземни цели. Тя е използвана в ограничена степен при удари по Запорожие и Киев през 2024 г. Руснаците са изстреляли групи от две до четири ракети от наземния комплекс от територията на окупирания Крим, но във всички случаи не са постигнали съществени резултати.

Руското Министерство на отбраната е подписало договор за неопределен брой ракети с годишни доставки от 80 бройки през периода 2024-2026 г. Цената на всяко изделие е оценена на 420 милиона рубли, като постепенно ще се увеличи до 450 милиона рубли, което се равнява на 5,2-5,6 милиона долара.

„Циркон“ остава една от най-слабо проучените руски ракети, използвани в тази война. Към днешна дата все още няма висококачествени изображения на този продукт в публичното пространство, но военните преди това са реконструирали приблизителния му вид от снимки на останките.