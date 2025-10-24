Захарова: Инициативите на Сената на САЩ относно украинските деца целят да нарушат диалога

Инициативите на Сената на Конгреса на САЩ, свързани с украинските деца, са насочени към подкопаване на диалога между Москва и Вашингтон, включително по въпроса за обединяването на деца с техните семейства. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в официален коментар, предават руски медии.

„В медиите се появиха информации за подготовката на редица антируски законопроекти, които предстои да бъдат разгледани в горната камара на Конгреса на САЩ. Сред тях е и проектозакон, предвиждащ обявяването на Русия за държава – спонсор на тероризма заради така нареченото похищение на украински деца“, подчерта Захарова. По думите ѝ, Москва възприема тази инициатива като „опит да бъде подкопан установеният между двете страни диалог, включително по въпроса за събирането на деца, които по различни причини са изгубили връзка със своите роднини по време на конфликта в Украйна“.

Дипломатът отбеляза, че прекият контакт между Москва и Вашингтон позволява да се представи реалната картина относно процеса на събиране на семействата, разделени от войната.

„Наскоро към този процес се присъедини и първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, която потвърди, че Русия демонстрира готовност да предоставя обективна и подробна информация за децата. Благодарение на взаимодействието между руската и американската страна, на 11 октомври седем непълнолетни бяха събрани с роднините си в Украйна, а едно момиче се върна от Украйна при своите близки в Русия“, посочи Захарова.

Тя допълни, че Москва разчита установеният пряк канал за комуникация с Вашингтон не само да подпомогне обединяването на разделени семейства, но и да позволи представянето на реалната ситуация пред международната общност.