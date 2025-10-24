Дроновете от типа на самолетите

През юни миналата година украинската „Операция Паяжина“ удари най-малко 40 руски военни самолета, като около 10 бяха унищожени в отдалечени въздушни бази. Атаката последва предишни удари с дронове по руски военни съоръжения и дори опити да се удари Кремъл в Москва. Киев продължава да използва дронове като мултипликатор на силата в продължаващата война, но Русия обяви тази седмица, че е разработила високоскоростен дрон с вертикално излитане, пише The National Interest.

Според доклад на руската държавна агенция, първите партиди включват „стотици дронове за прехващане“, които ще бъдат използвани в изпитания, преди да влязат в серийно производство.

„Дроновете от типа на самолетите – както разузнавателни, така и атакуващи безпилотни летателни апарати, които летят и към граждански обекти – представляват сериозен проблем днес. Дроновете прехватчи са проектирани да прехващат тези безпилотни летателни апарати, като по този начин облекчават натоварването на противовъздушната отбрана и повишават ефективността на ударите по вражески цели“, обясни представител на Клуба „Кулибин“.

Малко подробности са станали публично достояние, но руската информационна агенция потвърди, че всеки дрон има възможност за вертикално излитане и е въоръжен с експлозивен заряд, който може да се „активира автоматично“, когато се приближи към потенциална заплаха. Дроновете разполагат с „изцяло руски софтуер“, включително алгоритми за изкуствен интелект (AI), които могат да им помогнат да изпълнят мисията си за унищожаване на приближаващи се въздушни заплахи.

„Алгоритмите за машинно обучение и изкуственият интелект са местни иновации. Съответно, прехващащият дрон лети автоматично, използвайки определени данни за придобиване на целта, до обхват от 10-15 км, което обикновено е достатъчно“, добави говорителят на клуба. „Изкуственият интелект и бордовият компютър помагат да го насочат към целта, да я преследват и унищожат. Системата се учи и постоянно подобрява потенциала си.“

Клуб „Кулибин“ не е привлякъл много внимание в Запада, така че подробностите за него са оскъдни. Известно е, че това е организация, свързана с правителството, която работи с изобретатели и занаятчии от цяла Русия.

Руският „клуб“ е уникален с това, че разработва платформи и системи изключително за руската армия. Антидронните прехващачи са сред текущите му проекти.

Клубът вероятно е кръстен на руския механик и изобретател Иван Кулибин (1735-1818), който става известен, въпреки че няма формално висше образование. Кулибин е известен с проектирането и разработването на протези, а също така е помогнал за сглобяването на известния „Паунов часовник“, който сега се намира в колекцията на Ермитажа в Санкт Петербург.

Компанията е разработила дронове, самоходни роботизирани колички и друго „иновативно оборудване“, използвано от войските на Кремъл.

