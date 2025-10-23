Два руски военни самолета навлязоха във въздушното пространство на страна от НАТО

Литовските власти подчертаха, че подобни нарушения засилват напрежението в региона

Два руски военни самолета — изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78 — навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, член на НАТО, съобщиха литовските военни, предаде Ройтерс.

Според информацията, руските машини са изпълнявали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. литовско време са прекосили границата на Литва, идвайки от посоката на Калининград, балтийския ексклав на Русия.

В отговор, испански изтребители „Юрофайтър Тайфун“, част от въздушното наблюдение на НАТО над Балтийско море, са излетели спешно и патрулират района, добавят военните.

Литовските власти подчертаха, че подобни нарушения засилват напрежението в региона, като НАТО следи внимателно ситуацията.