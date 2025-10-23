„Неприятелски акт“: Владимир Путин с първи коментар след санкциите на Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин заяви, че както самата среща, така и мястото за нейното провеждане са били предложени от Съединените щати. По думите му, „диалогът винаги е по-добър от продължаването на войната“, съобщиха руски медии.

По време на отговори на журналистически въпроси в Кремълския дворец Путин коментира и темата за санкциите. Той определи наложените ограничения като „неприятелски акт“, който не допринася за укрепване на руско-американските отношения.

"Новите американски санкции са начин да се окаже натиск върху Русия", заяви руският държавен глава.

Според него новите санкции представляват опит за натиск върху Русия, но няма да окажат съществено влияние върху икономическото ѝ състояние. Президентът добави още, че за разлика от Съединените щати, Русия и Саудитска Арабия произвеждат и изнасят повече петрол, отколкото потребяват.