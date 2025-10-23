Захарова: Антируските санкции работят срещу ЕС

Те вече са изчерпали почти всички възможности

Санкциите на ЕС срещу Русия на практика работят срещу самия Брюксел и потенциалът за тяхното разширяване е изчерпан. Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки 19-ия пакет от санкции, съобщават руски медии.

„Санкциите, които налагат срещу Русия, работят предимно срещу Европейския съюз (ЕС). Възможностите на Брюксел да разшири санкциите срещу нашата страна до голяма степен са изчерпани“, каза още Захарова. „Те вече са изчерпали почти всички възможности за прилагане на концепцията си за нанасяне, както са замислили, на стратегическо поражение на Русия, нанасяйки щети на руската икономика и нейната отбранителна способност.“