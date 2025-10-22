Руски бомбардировачи Ту-22М3 прелетяха над Балтийско море

Още по темата: МВнР на Русия предупреди НАТО: Агресията ви може да предизвика ядрен сблъсък 22.10.2025 19:00

Руски стратегически бомбардировачи Ту-23МЗ извършиха планиран полет над неутрални води в Балтийско море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Стратегически бомбардировачи на Въздушнокосмическите сили на Русия извършиха планов полет над неутрални води в Балтийско море. Те бяха ескортирани от изтребители Су-35С и Су-27", посочи в изявление министерството.

Оттам допълниха, че в отделни етапи от над 5-часовия полет бомбардировачите са били ескортирани от изтребители на други държави.