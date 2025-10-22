Владимир Путин с ключово назначение за преговорите по Каспийско море

Президентът на Русия Владимир Путин е назначил Николай Удовиченко, посланик на руското Министерство на външните работи, за ръководител на руската делегация на многостранните преговори по Каспийско море.

"Да се назначи посланикът по особени поръчения на Министерството на външните работи на Руската федерация Николай Удовиченко за ръководител на руската делегация на многостранните преговори по Каспийско море", пише в указът, публикуван днес.

Съгласно документа, Удовиченко поема ръководството на делегацията, а досегашният ръководител Михаил Петраков е освободен от задълженията си.