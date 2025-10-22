Имат обхват до сто километра

Според полския уебсайт Interia, Русия използва нови, мощни планиращи бомби ФАБ-500Т срещу украинските въоръжени сили . Тези усъвършенствани бомби могат да поразяват цели на разстояние до 100 км, а понякога и по-далеч. Освен това, руски експерти са трансформирали традиционните боеприпаси в интелигентни. Те са оборудвани със сателитна навигация и инерционна система, което осигурява висока точност и минимизиране на рисковете.

Руските военновъздушни сили правят значителни подобрения в арсенала си от прецизни боеприпаси, като оборудват бомбардировачите Су-34 с нови модули за универсално планиране и корекция (УМПК) за бомбите FAB-500T . Тези системи, разработени от конструкторското бюро „Базалт“, трансформират традиционните свободно падащи бомби в интелигентни системи, способни на автономен планиращ полет на дълги разстояния.

Russian FAB-500T bombs on Su-34 jet fitted with new UMPK glide kits (extended tail, larger wings) claiming a range >100 km.



An optional Swiwin SW800Pro turbojet could extend that range further. pic.twitter.com/QtowOyjYgg — Clash Report (@clashreport) October 21, 2025

Анализаторите смятат, че тази еволюция позволява ефективни удари, без директно излагане на пилотите на риск, което е ключов елемент от руската стратегия в продължаващия конфликт с Украйна . За тези модули беше съобщено за първи път в началото на 2023 г., но последната версия значително разширява тактическите им възможности.

Новият вариант на УМПК се отличава с модифициран дизайн, включващ удължена опашка и уголемени крила, които подобряват аеродинамичната стабилност и удължават траекторията на полета. Тези промени, документирани от аналитичната група на Vodogray въз основа на снимки от бойното поле, позволяват на бомбата FAB-500T да постигне обхват над 100 километра, а в някои конфигурации дори по-дълъг, благодарение на интеграцията с китайския турбореактивен двигател Swiwin SW800Pro.

Модулът е оборудван със сателитна GPS навигация и инерционна измервателна система, осигуряваща висока точност на целта. Експертите подчертават, че тази модернизация не само минимизира разхода на гориво на самолетоносача, но и позволява на Су-34 да действа извън обсега на украинските системи за противовъздушна отбрана като С-300, ИРИС-Т и Patriot.

Russia is testing a modified FAB-500T glide bomb equipped with a jet engine, likely a Swiwin SW800Pro, significantly extending its range.



First used in late spring–early summer, such bombs may have struck targets in Ukraine's Lozova and Poltava regions.



Ukraine’s intelligence… pic.twitter.com/RSseJAArht — Clash Report (@clashreport) October 20, 2025

Първото бойно използване на тези подобрени бомби беше съобщено на 20 октомври в Полтавска област. Една от тях падна само на 20-30 километра от регионалната столица Полтава , причинявайки ограничени материални щети. Това е ясен знак за радикалното разширяване на радиуса на въздействие на руските оръжия в Украйна. Тези атаки, извършени от Белгородска област, подчертават пренасочването на Москва към дистанционни, прецизни операции.

Руските аерокосмически сили разработват и усъвършенствани системи като управляемите бомби „Гром-Е1“, оборудвани с двигатели на твърдо гориво и способни да достигнат обхват до 120-200 километра в зависимост от конфигурацията и височината на падане. Това хибридно оръжие, съчетаващо характеристиките на бомба и крилата ракета, увеличава натиска върху украинската противовъздушна отбрана, принуждавайки Киев да разпръсне ресурсите си.

Въпреки че използването на новите УМПК остава спорадично и ограничено до бойни изпитания, наблюдателите посочват нарастващ темп на производство , което би могло да предвещава масово внедряване. Много е вероятно кремълските военни да възнамеряват да натрупат големи запаси от тези оръжия и да ги използват след няколко седмици по време на големи атаки срещу градовете Купянск и Покровск.

Според украинското Министерство на отбраната, през август 2025 г. руските ВВС са хвърлили до 4390 управляеми авиобомби върху отбранителни позиции и фронтови линии, средно над 140 такива ракети на ден. През юли същата година това число е било дори по-високо. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че руснаците използват средно над 160 бомби на ден, което се равнява на приблизително 4800 на месец.