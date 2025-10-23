Русия започна мащабни ядрени учения: изстреляни са междуконтинентални балистични ракети

Крилати ракети за тестване на сухопътни, морски и въздушни компоненти

Руските въоръжени сили започнаха мащабни учения, тестващи възможностите на своята стратегическа ядрена триада, които включваха изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети с обсег и крилати ракети с въздушно изстрелване, пише Military Watch Magazine. Коментирайки ученията, Кремъл съобщи:

„Под ръководството на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация Владимир Путин беше проведено учение със стратегически ядрени сили, включващо сухопътния, морския и въздушния компонент. По време на учението бяха извършени практически изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети и крилати ракети с въздушно изстрелване.“

Сред изстреляните ракети са междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ от космодрума Плесецк на около 800 километра северно от Москва към полигона Кура на полуостров Камчатка, междуконтинентална балистична ракета Р-29РМУ „Синева“, изстреляна от подводница от атомната подводница „Брянск“ в Баренцово море, и множество изстрелвания на крилати ракети от стратегически бомбардировачи Ту-95МС.

Ученията на стратегическите ядрени сили се провеждат във време на особено високо напрежение между Русия и Западния блок, тъй като страни от целия западен свят са разположили сухопътни сили , сателити и самолети в подкрепа на продължаващите военни усилия на Украйна, включително за улесняване на ракетни и дронови удари дълбоко в руска територия. Въпреки че конвенционалните сили на Русия остават недостатъчни в редица области в сравнение с колективните възможности на членовете на НАТО, нейните ядрени сили се считат за напълно паритетни, което е довело до това, че на тях се разчита особено много за възпиране на по-нататъшна ескалация на западните военни действия.

Междуконтиненталната балистична ракета „Ярс“, изстреляна по време на ученията, е гръбнакът на руските наземни стратегически ядрени сили, като половината от всички наземни полкове с междуконтинентални балистични ракети са били превъоръжени с ракетите до средата на 2021 г., което е общ арсенал от над 180 ракети.

Балистичната ракета Р-29РМУ „Синева“, изстрелвана от подводница, беше въведена в експлоатация през 2007 г., за да превъоръжи подводниците с балистични ракети клас „Делта IV“ на ВМС от съветската ера. Въпреки сравнително малкия си размер, тя може да носи четири ядрени бойни глави на множество независими корпуси за многократно използване на бойни глави на обхват над 8000 километра. Подводниците клас „Делта“ в момента бързо се извеждат от експлоатация и се заменят със значително по-големи и по-модерни кораби клас „Борей“. Новите 24 000-тонни кораби носят по 16 междуконтинентални балистични ракети РСМ-56 с по-голям обхват и капацитет за до шест бойни глави.

Въпреки че сухопътните и военноморските сили на руската ядрена триада са на водещи позиции в света, позицията на военновъздушните сили остава малко по-слаба, като плановете за въвеждане в експлоатация на стратегическия бомбардировач от следващо поколение ПАК ДА са значително забавени, а плановете за модернизиране на флота от бомбардировачи със среден обсег Ту-22М3 са изправени пред сериозни съкращения. Ту-95МС, който формира гръбнака на флота от бомбардировачи, претърпя сериозни загуби поради мащабна атака с дронове, извършена от украинските сили срещу техните авиобази на 1 юни, принуждавайки въоръжените сили да чакат производството на още бомбардировачи Ту-160М, които да ги заменят, в продължение на няколко години.