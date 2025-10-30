„Кинжал“, балистични ракети и дронове: Русия удари Западна Украйна

Русия нанесе комбиниран масиран удар по територията на Украйна в нощта на четвъртък, 30 октомври, съобщава РБК-Украйна. Целите на атаката са били насочени предимно към енергийната и гражданската инфраструктура на страната.

По данни на украинските власти, руските сили са използвали аеробалистични ракети „Кинжал“, балистични ракети и ракети Х-101, а също така са изстреляли ударни дронове от типа „Шахед“. Атаките предизвикаха значителни прекъсвания на електрозахранването в различни региони.

"11 души са пострадали, сред тях са три деца от 3 до 6 години, в резултат на нощната масирана атака в Запорожие. На всички се оказва медицинска помощ", съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм.

Силите за противовъздушна отбрана са реагирали активно почти навсякъде, опитвайки се да неутрализират ударите.