Андрей Картаполов: Ядрените тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Високопоставеният руски законодател Андрей Картаполов предупреди, че възобновяването на ядрените тестове от страна на САЩ може да отключи нова ера на геополитическа нестабилност и директна конфронтация, съобщава Ройтерс.

По-рано днес президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати могат да започнат изпитания на ядрени оръжия, за да не изостават от другите ядрени сили. Местата за провеждане на тестовете ще бъдат обявени по-късно, уточни той пред журналисти на борда на самолета „Еър Форс 1“, преди да отпътува от Южна Корея след срещата си с китайския лидер Си Цзинпин.

Тръмп допълни, че е наредил на Пентагона незабавно да започне подготовката за тестове, без да разкрива конкретни детайли. Обявлението му в социалната мрежа „Трут Соушъл“ дойде непосредствено преди двустранната среща с Китай – друга ядрена сила.

Изявлението на американския президент следва серия от руски действия: Владимир Путин обяви, че Русия е тествала подводно ядрено торпедо „Посейдон“, а в неделя страната приключи изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“.

Според експерти това засилва напрежението между двете суперсили и увеличава риска от нова надпревара във въоръжаването.