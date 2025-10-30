Русия демонстрира ракета за „обезглавяващи“ ядрени удари

Ракетата използва усъвършенствани стелт функции

Руската крилата ракета с междуконтинентален обсег 9М730 „Буревестник“ е завършила етап от разработката си и е планирано да бъде въведена в експлоатация в близко бъдеще, като се появяват нови подробности относно нейните възможности. „Буревестник“ е проектирана да може да се разполага от надводни кораби и мобилни наземни пускови установки, включително пускови установки от мобилните тактически ракетни системи „Искандер-М“ и „Бастион“, пише Military Watch Magazine.

Според руски правителствени източници, ракетата е проектирана да може да поразява подземни командни пунктове и стратегически военни командни и контролни центрове с бойна глава с мощност приблизително един мегатон - близо петдесет пъти по-голяма от експлозивната сила на американската ядрена бомба, хвърлена върху Хирошима. Ракетата използва усъвършенствани стелт функции и може да следва сложни траектории на височина до 50 метра, което я прави особено трудна за прихващане.

Говорейки за новото оръжие след голямо изпитателно изстрелване на 21 октомври, руският президент Владимир Путин подчерта, че програмата е постигнала значителен пробив в технологиите за ядрено задвижване, като е интегрирала миниатюрен реактор върху ракета. Реакторът, заяви той:

„е сравним по своята мощност с реактор на ядрена подводница, но е 1000 пъти по-малък... Но ключовото е, че докато обикновеният реактор се нуждае от часове, дни или седмици, за да влезе в експлоатация, този се изстрелва за минути или секунди.“

С възможността да остане във въздуха в продължение на години, практически неограниченият обхват на ракетата допълнително усложнява евентуалните усилия за нейното прихващане и ѝ позволява да се приближава до цели от непредсказуеми траектории. Съединените щати, например, са концентрирали противовъздушна отбрана в северните и североизточните си райони, докато „Буревестник“ би могъл реално да премине в страната от другата страна на мексиканската граница.