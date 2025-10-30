Русия разширява влиянието си на Колския полуостров

Норвежката преса е особено фокусирана върху ядрените оръжия на Русия

Русия продължава да демонстрира силата си в Арктическия регион и да го използва като канал за проява на сила срещу НАТО, за да изрази недоволството си от реакцията на НАТО на продължаващата война в Украйна. По-конкретно, руснаците разширяват военноморското си присъствие на Колския полуостров, който граничи с Арктическия/Баренцовия регион. Колският полуостров, дом на прочутата руска Северна флота, е неофициалната столица на руските ядрени подводни сили, пише The National Interest.

Подобно на Китай в Южнокитайско море (SCS), руснаците са приложили силен подход за противодействие на достъпа/отказ на достъп (A2/AD) за защита на полуострова. Те са най-заинтересовани от проявяване на сила от и защита на подводни базите си в Гаджиево и поддържащата база в Околная.

Какво прави Русия в Арктика?

Но ключът към разбирането защо Русия изведнъж разширява влиянието си тук е, точно както и при войната в Украйна, в отговор на нейното възприятие, че НАТО я провокира в този регион. Не забравяйте, че и Финландия, и Швеция са нови членове на вече прекалено голямата НАТО, към която Москва гледа с подозрение.

Норвежката преса е особено фокусирана върху ядрените оръжия на Русия и натрупването на подводници на полуостров Кола. Но тя също така подчертава по-новите типове кораби, способни да плават в ледовите условия, които влизат в експлоатация на Русия в тази област. Тези ледоразбивачи подобряват способността на Русия да разполага и доминира в Арктика. Един доклад от Русия показва, че Москва е преместила около 50 бункера за съхранение на балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), които ще бъдат построени в базата им на полуостров Кола.

Макар че Москва изпраща ясни сигнали към Европа относно нежеланите дейности на НАТО в северната граница на Европа, натрупването на сили е част от по-голямата стратегия на Москва за доминиране в Арктика. Всъщност, актуализираната арктическа военноморска стратегия на Кремъл изисква Северният флот да стане доминиращ елемент в Далечния Север.

Само през последната година руските военноморски учения в Арктика са достигнали рекордни нива от края на Студената война. Тези учения включват противоподводна война, удари с голям обсег и операции в заледени води, за да се усъвършенстват уменията на руския флот в Далечния Север. Европейските източници, които са прекалено нервни от началото на войната в Украйна, продължават да реагират пресилено, твърдейки, че всичко това е част от по-голяма подготовка на Москва за започване на война срещу Северна Европа.

Много по-трезва оценка от Scandinavian Journal of Military Studies твърди, че тъй като позицията на Русия в Средиземно море се колебае след свалянето на Башар ал-Асад миналата година, руският флот просто премества своите активи от Средиземно море в Арктика.

Полуостров Кола е ключов за стратегическата ядрена триада на Русия, защото осигурява морско ядрено възпиране чрез подводници, разположени в Северния флот. Тъй като Русия инвестира толкова много в доминирането на Арктика, полуостров Кола е геостратегически вход към региона. Освен това, натрупването показва намерението на Русия да прожектира натрупването в пространството между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство (GIUK).

Каквото и да се случва, Русия явно е готова да разшири присъствието си в Далечния Север. Това не се случва само защото Русия има толкова дълга граница с арктическия регион. Това се случва, защото НАТО отново се разшири, този път в Северна Европа, и Москва иска да даде ясно да се разбере, че това разширяване е крайно нежелано.

Брандън Уейхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.