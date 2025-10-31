Шойгу: Русия ще действа по подобен начин, ако други страни проведат ядрени опити

Още по темата: Кремъл обеща симетричен отговор на нарушаването на мораториума върху ядрените опити 30.10.2025 12:33

Не виждам никакви нововъведения тук

Русия ще проведе ядрени изпитания, ако други държави го направят. Това каза секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обяви това пред репортери, докато обобщаваше първата сесия на международния фестивал „Народите на Русия и ОНД“, съобщават руски медии.

„Руският президент Владимир Владимирович Путин, върховният главнокомандващ, отговори на това. Ако те започнат опити и излязат от тях, тогава ние, естествено, ще направим същото“, каза Шойгу. „Не виждам никакви нововъведения тук; това е адекватен отговор. Ако те не го приложат, ние няма да го приложим“, отбеляза секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация.