Путин обсъди с членовете на Съвета за сигурност работата на отбранително-промишления комплекс

По време на оперативно заседание на Съвета за сигурност президентът на Русия Владимир Путин предложи да бъде обсъдена работата на отбранително-промишления комплекс, съобщават руски медии.

„Имаме няколко въпроса. Един от тях е осигуряване на ритмична работа на отбранително-промишления комплекс“, заяви той.

Путин обърна внимание и на мерките за безопасност на движението през зимния период.

„Вторият въпрос е по-битов, но особено важен днес, в период на настъпващи студове, възможен заледяване и други подобни“, отбеляза президентът.

Предишното заседание на Съвета за сигурност се състоя на 24 октомври и тогава основна тема бе засилване и усъвършенстване на мерките за борба с тероризма.