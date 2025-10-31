Русия отвръща: Забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС

Министерството на външните работи на Русия обяви днес, че е забранило влизането в страната на пореден кръг официални представители от Европейския съюз, като мярка в отговор на новите европейски санкции, без да уточни конкретните лица, предаде Ройтерс.

На 23 октомври ЕС прие 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна през 2022 г.

Новите мерки включват забрана на вноса на руски втечнен природен газ, санкции срещу банки от Централна Азия, китайски рафинерии и мрежата на т. нар. сенчест флот.