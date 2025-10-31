Натискът в Донбас се засилва – хиляди руски войници настъпват към Покровск

Още по темата: Улични сражения в Покровск: руските сили превъзхождат украинските осем към едно 30.10.2025 10:42

Зеленски отрича, че неговите военни, които са осем пъти по-малко на брой

Десетина руски атаки са поразили бензиностанцията, в която работи като единствена служителка 45-годишната Лилия, на пътя, водещ от региона Днепропетровск към оспорвания и стратегически украински град Покровск (Донецк). Ударите са превърнали бензиностанцията в сцена от филм, с една от колонките изгоряла, шрапнели разпръснати навсякъде и металният навес превърнат в хармоника, пише El País.

С приблизително 11 000 души – според изчисленията на самата украинска армия – нахлуващите войници поставят в затруднение местните войски, които с мъка поддържат контрола над Покровск. Освен че са проникнали в малки групи в градската зона, те се опитват да обкръжат цялата област.

„Най-критичната ситуация в момента е в района на Покровск. Както и през предходните седмици, там сраженията са най-ожесточени и руските сили са най-концентрирани“, заяви в сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски.

В понеделник Зеленски призна, че съотношението на военните е осем руски войници на всеки украински войник: численото превъзходство на защитната армия е очевидно. А в четвъртък Генералният щаб на въоръжените сили съобщи, че през последните часове това е най-ожесточената фронтова линия, с до 55 вражески атаки.

Підарська ганчірка як з'явилася — так і зникла



Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена.



Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих… pic.twitter.com/rRBAdoJFzF — DeepState UA (@Deepstate_UA) October 29, 2025

Началникът на украинската армия, генерал Олександър Сирски, се е придвижил в района. Оттам той признава, че „ситуацията е сложна“, макар че определя като „руска пропаганда“ предполагаемата блокада на неговите мъже, разгласена от Москва, както е написал в социалните си мрежи. Във всеки случай той предупреждава, че се водят сражения в градски условия. Покровск е логистичен и комуникационен център, който е от съществено значение за контрола над Донецк, източната част на Украйна, която Москва желае да завземе от 2014 г. и от която Киев в момента контролира само 30%.

Този път от бензиностанцията води към червената зона, която очертава руските позиции и която е образувала почти затворен кръг около града, според картата на уебсайта Deep State, която се актуализира от украински военни анализатори. Обкръжението не е напълно завършено – въпреки твърденията на руския президент Владимир Путин, който дори споменава блокирането на хиляди местни войници, което Зеленски отрича – но отразява напредъка на нападателя.

Всъщност, в сряда сутринта руската армия успя да постави знамето си на западния вход на Покровск, макар че малко по-късно то беше свалено с дрон от украинските войници, които се опитват да защитят града от лятото на 2024 г., както показват разпространените видеокадри.

Същия следобед Путин предложи няколкочасово примирие в Покровск и Купянск – град в обсадения регион Харков – за да могат репортерите да проверят състоянието на тези украински войници, за които се предполага, че са обкръжени. Въпреки че Киев отрича незабавно падане, някои местни анализатори смятат, че Покровск е на път да се превърне в нов Бахмут или Авдиевка, градове, които бяха разрушени в този регион, преди да паднат.

„Когато Путин говори за тези хиляди обкръжени украинци, ако Украйна наистина имаше там дузина батальони, мисля, че руснаците биха имали много малки шансове за успех“, твърди Олексий Мелник, бивш украински военен и директор на аналитичния център „Разумков“. От Института за военни изследвания (ISW) са съгласни: руснаците са напреднали в източната част на Покровск, „но е малко вероятно тези напредъци да доведат до незабавен крах“ на града.

Поставянето на това знаме не дава на руските войници „пълна контрол“, твърди Мелник в телефонен разговор. „Няма контрол в украинската част и няма пълен контрол в руската част“, според неговата информация. В момента „основното предизвикателство за двете армии е логистичната криза“.

Събития като тези от последните часове засилиха песимизма в Киев предвид напредъка на врага, който, според военни цитирани от местните медии, е успял да проникне с малки групи от около 200 пехотинци в Покровск, а някои от тях дори до железопътната гара. Тези източници съобщават за сражения в града. Пътищата, които пресичат града – който имаше 60 000 жители преди голямата инвазия, започнала през 2022 г., и където сега остават малко повече от хиляда души – разделят позициите на украинците на юг и руснаците на север.

„За първи път мога да кажа, че съществува риск Покровск да бъде загубен през ноември“, заяви пред радиостанция украинският военен анализатор Денис Попович, който твърди, че макар руснаците да не са укрепили позициите си в града, те го правят в околностите.

За Украйна „загубата на всяко село или град е голяма трагедия“, отбелязва Олексий Мелник.

На място има местни единици, които се опитват да нарисуват по-малко мрачна картина. „В Покровск се водят градски битки с вражески групи, които благодарение на численото си превъзходство по сили и средства са успели да проникнат в града и да се позиционират в различни райони, докато защитниците оказват активна съпротива“, обясни в понеделник в социалните си мрежи 7-ият корпус за бързо реагиране на въздушно-десантните сили на Украйна. Той съобщи за пристигането на подкрепления като щурмови войски, артилерия и дронове.

Железопътната гара е същата, от която преди две години болничният влак на „Лекари без граници“ (MSF) евакуира ранени цивилни по време на битката за Бахмут, който е в ръцете на руснаците от 2023 г. Оттогава реалността се е променила коренно. Появата през последните дни на трупове на цивилни, убити в близост до тези железопътни съоръжения, е повод за сериозна загриженост. Самият шеф на регионалната военна администрация в Донецк, Вадим Филашкин, признава, че малката група жители, които са останали в градската част – 1256, както той уточнява – не могат дори да бъдат евакуирани поради конфликта, който засяга този важен транспортен възел, от основно значение за логистиката на украинската армия.

Покровск, заедно със съседния Мирногоград, се превърна в най-ожесточената фронтова линия в региона на Донецк, където се намира и Константиновка, друг град, почти обсаден в покрайнините на Краматорск и Славянск, друга критична сцена. Сблъсъците продължават по улиците на града, докато руските дронове печелят надмощие в небето. В рамките на нова военна стратегия, устройствата се поставят по маршрутите на местните войски, за да бъдат взривени, когато те се приближат.

„Много оператори на дронове вече са загинали в града“, предупреждава в съобщения, публикувани от Ukrainska Pravda, пилот на дронове, който не изключва, че „бригадите, които защитават Мирногорад, също могат да бъдат обкръжени“. „Има убити украински войници по пътищата ни, но никой не може да ги изтегли“, отбелязва той.

Медията събира свидетелства на изтощени и без помощ бригади, към което се добавя и сложната евакуация на ранените.

Обсадата на Покровск започна още през лятото на миналата година, но едва година по-късно хоризонтът за Киев се помрачи. През август руснаците нанесоха изненадващ удар, на който през септември местните войски се опитаха да противодействат, принуждавайки руснаците да отстъпят. Но тази офанзива изглежда не е била достатъчна.