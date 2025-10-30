Улични сражения в Покровск: руските сили превъзхождат украинските осем към едно

Още по темата: Руските сили установиха контрол над стратегически украински град 29.10.2025 09:34

Русия ще се съгласи да спре боевете само ако Киев отстъпи Донецк

Улични сражения бушуват в украинската крепост Покровск, където руски войници са нахлули в града след почти едногодишна атака. Пробивът подчертава бавния темп на военното напредване на Москва, но ако Русия в крайна сметка поеме пълен контрол над Покровск, тя ще спечели стратегически важен плацдарм в източна Украйна, пише The New York Times.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред репортери във вторник, че около 200 руски войници са проникнали в града, но украинските войници, които се сражават там, казаха, че това е консервативна оценка. Руските части държат позиции в южната част на града и настъпват на север, според онлайн карти на бойното поле, съставени от независими групи и базирани на кадри от бойните действия.

Украински войници казват, че в Покровск в момента се водят активни улични сражения. Картите на бойното поле от DeepState, група, свързана с украинската армия, показват, че големи части от града са в сива зона, което означава, че контролът над тях е оспорван.

Покровск, който преди войната имаше население от около 60 000 души, се намира на важен път, свързващ няколко града, които образуват последната голяма отбранителна линия, защитаваща частта от Донецка област, която Украйна все още контролира. Ако градът падне, това ще доближи Русия до постигането на дългогодишната й цел да завземе цялата област.

Президентът на Русия Владимир В. Путин заяви, че Русия ще се съгласи да спре боевете само ако Киев отстъпи Донецк. Кремъл вероятно ще използва превземането на Покровск, за да убеди администрацията на Тръмп, че военните му напредъци са неумолими и че Украйна трябва да се съгласи на мирно споразумение, дори ако това означава да отстъпи територия.

„Разбираме защо им е нужен Покровск“, каза Зеленски пред репортери тази седмица, добавяйки, че Москва иска да подкрепи твърдението си, че отстъплението на Украйна и териториалните отстъпки са „единственият възможен“ начин да се сложи край на войната.

Задържането на града, според Зеленски, е от жизненоважно значение, за да се противопостави на тази нагласа. Но колко дълго украинските войски ще могат да запазят контрола над Покровск, не е ясно. Зеленски заяви, че руските войски в града превъзхождат украинските защитници с около осем към едно.

Вероятно в момента в града има прекалено много руски сили, за да може Украйна да ги отблъсне, каза Паси Пароинен, военен анализатор от базираната във Финландия Black Bird Group. Украинските войници казват, че се сблъскват със същите предизвикателства, които са принудили украинските сили да се оттеглят в други битки: недостиг на войници и безмилостни руски атаки с дронове, които са прекъснали веригите им за снабдяване.

Украинските сили са подложени на натиск и от други атаки по източния фронт. Руските войски са навлязли в Купянск, град, който Украйна си е върнала през 2022 г., и са частично обградили Костянтиновка, врата към северната част на Донецк.

Покровск отдавна е бил бастион срещу руското настъпление. Силите на Москва започнаха да атакуват града преди около година, но бяха спрени от добре подготвените отбранителни линии на Украйна и широко използването на дронове за откриване и набелязване на идващи атаки.

За да заобиколят тези защити, руските сили приложиха тактики, които са използвали и на други места, като разчитаха на малки пехотни групи, понякога само от двама войници, които са по-трудни за откриване от дроновете и могат да проникнат в украинските линии с недостатъчен брой войници. С течение на времето те успяха да концентрират достатъчно войски в града, за да организират по-голяма офанзива.

„Тези малки групи са като игли: едно убождане не боли много, но когато са много, се превръща в сеанс акупунктура с много тъжни последствия“, каза Богдан Януш, заместник-командир на батальона в 79-та въздушно-десантна бригада на Украйна. „Те тормозят логистиката, откриват нашите военнослужещи и откриват огън по тях.“

Украинската армия е все по-загрижена, че руските войски сега се придвижват, за да обкръжат нейните сили източно от Покровск. Картите на DeepState показват, че руските сили се придвижват в две клещи от центъра на града и селата на североизток. Само няколко километра разделят военните настъпления, което принуждава украинските подкрепления в района да се придвижват през тесен коридор под постоянен обстрел.