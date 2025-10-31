Русия използва ракета в Украйна, която накара Тръмп да се оттегли от ядрения договор

Русия използва ракета 9M729 в ​​Украйна, твърди Киев

През последните месеци Русия атакува Украйна с крилата ракета, чието тайно разработване накара Доналд Тръмп да се откаже от пакта за контрол на ядрените оръжия с Москва по време на първия си мандат като президент на САЩ, заяви украинският външен министър, цитиран от Reuters.

Коментарите на Андрий Сибиха са първото потвърждение, че Русия е използвала наземната ракета 9M729 в ​​бой - в Украйна или другаде.

Русия е изстреляла ракетата по Украйна 23 пъти от август насам, каза втори висш украински служител пред Ройтерс. Украйна също така регистрира две изстрелвания на 9M729 от Русия през 2022 г., каза източникът.

9M729 накара Съединените щати да се откажат от Договора за ядрени сили със среден обсег (INF) през 2019 г. Вашингтон заяви, че ракетата е в нарушение на договора и може да лети далеч отвъд ограничението от 500 км (310 мили), въпреки че Русия отрече това.

Ракетата, която може да носи ядрена или конвенционална бойна глава, има обсег от 2500 км, според уебсайта „Ракетна заплаха“, създаден в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Военен източник заяви, че 9M729, изстреляна от Русия на 5 октомври, е прелетяла над 1200 км до удара си в Украйна.

„Използването от Русия на забранената от INF 9M729 срещу Украйна през последните месеци демонстрира неуважение на президента Владимир Путин към Съединените щати и дипломатическите усилия на президента Тръмп да прекрати войната на Русия срещу Украйна“, каза Сибиха в писмени бележки.

Той заяви пред агенцията, че Киев подкрепя мирните предложения на Тръмп и че Русия трябва да бъде подложена на максимален натиск, за да я подтикне към мир, заявявайки, че засилването на далекобойната огнева мощ на Украйна би помогнало да се убеди Москва да прекрати войната си в Украйна.

Украйна настоя Вашингтон да ѝ предостави далекобойни ракети „Томахоук“, които не бяха забранени по ДРСМД, тъй като по това време бяха изстрелвани само от морето. Русия казва, че това би било опасна ескалация.

Използването на 9M729 разширява арсенала на Русия от далекобойни оръжия за удари по Украйна и се вписва в модел, по който Москва изпраща заплашителни сигнали към Европа, докато Тръмп се стреми към мирно уреждане, казаха западни военни анализатори.

Русия тества своята крилата ракета „Буревестник“ с ядрена енергия миналата седмица, а в сряда заяви, че е тествала ядрено торпедо на име „Посейдон“.

Белият дом не отговори на конкретни въпроси относно използването на 9M729 от Русия. В четвъртък Тръмп нареди на американските военни да възобновят тестовете на ядрени оръжия, позовавайки се на „програми за тестване на други страни“.

След като САЩ се оттеглиха от договора INF, който забраняваше ракети с наземно изстрелване с обхват от 500 до 5500 км, Русия обяви мораториум върху разполагането на ракети със среден обсег. Западът заяви, че Русия вече е разположила някои ракети 9M729.

На 4 август, малко преди използването на ракетите в Украйна, Русия заяви, че вече няма да ограничава местата, където разполага ракети с обсег INF, които могат да носят ядрени бойни глави.

„Ако се докаже, че Русия използва ракети с обсег INF, които лесно биха могли да бъдат ядрени, в Украйна, тогава това е проблем за европейската сигурност, а не само за Украйна“, каза Джон Форман, бивш британски аташе по отбраната в Москва и Киев.

Министерството на външните работи на Украйна не предостави подробности или дати на ударите с 9M729.

Високопоставеният служител заяви, че те са започнали на 21 август - по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска.

Русия разполага с различни ракети, които могат да достигнат Украйна, включително морската ракета „Калибър“ и въздушната ракета Х-101, но Луис каза, че 9M729 предлага нещо малко по-различно.