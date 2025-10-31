Украйна е унищожила един от трите руски комплекса "Орешник"

Един от руските комплекси "Орешник" е бил унищожен от силите на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и бойци от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГРУ). Комплексът се е намирал в Капустин Яр, това съобщава Васил Малюк, ръководител на СБУ, съобщава Канал 24.

Украйна е унищожила един от комплексите "Орешник" на руска територия. Това се е случило по-миналото лято. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е потвърдил информацията на брифинг днес.

"Службата за сигурност на Украйна, Главното разузнавателно управление и други подразделения на Силите за отбрана на Украйна са реализирали операцията".