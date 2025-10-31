Украйна порази Орловската топлоцентрала в Западна Русия

Украински крилати ракети удариха Орловската топлоцентрала в Западна Русия, съобщиха от командването на Военноморските сили на Украйна, предаде Ройтерс.

Управителят на Орловска област по-рано информира, че се налага временно спиране на парното и топлата вода за три района в областния център заради попадението в централата.

От украинска страна уточниха, че топлоцентралата и близка електрическа подстанция, която също бе поразена, са захранвали с електричество военни фабрики в района.

В Киев твърдят, че при удара са използвани ракети „Нептун“ – местно производство, които още в началото на войната преди три години потопиха флагмана на руския Черноморски флот, ракетния крайцер „Москва“.