Русия забрани влизането на 30 японски граждани, сред които дипломати, журналисти и учени

Русия наложи безсрочна забрана за влизане на своя територия на 30 японски граждани, включително служител на японското външно министерство, в отговор на последните санкции, въведени от Токио срещу Москва заради войната в Украйна, съобщи БТА.

Списъкът, публикуван от руското външно министерство, включва представители на академичните среди и медии, както и говорителя на японското външно министерство Тошихиро Китамура.

Москва определи мярката като „безсрочна“, заявявайки, че тя е реакция на „враждебните действия“ на Япония.

През септември Токио наложи нов пакет санкции срещу руски компании, физически лица и организации, както и ограничения върху вноса на руски суров петрол. Въпреки това Япония продължава да купува енергийни ресурси от руския остров Сахалин, позовавайки се на нуждата да защити националните си интереси.

Главният секретар на кабинета Минору Кихара заяви, че Токио „дълбоко съжалява“ за решението на Москва и протестира срещу него.

„Русия се опитва да прехвърли на другите вината за собствената си агресия в Украйна,“ каза Кихара.

Той подчерта, че Япония ще продължи да търси начин за мир в Украйна, като същевременно защитава националната си сигурност и енергийни нужди.