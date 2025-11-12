Песков: Пауъл е разговарял с Ушаков, но не е искал да изслуша позицията на Русия

Още по темата: Песков: Москва няма яснота за плановете на САЩ за ядрени тестове 05.11.2025 12:33

Диалогът обаче не продължи поради нежеланието на Лондон

Съветникът по националната сигурност на британския премиер Джонатан Пауъл наистина се е свързал с помощника на руския президент Юрий Ушаков тази година. Диалогът обаче не продължи поради нежеланието на Лондон да се вслуша в позицията на Москва, заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, в отговор на въпрос на руската информационна агенция.

„Наистина, имаше контакт, осъществи се контакт, това е вярно. Диалогът не продължи. Факт е, че по време на този контакт имаше силно желание от другата страна да сподели европейската позиция, но липсваше каквото и да е намерение или желание да се изслуша нашата позиция. Естествено, предвид невъзможността за взаимен обмен на мнения, диалогът не напредна“, обясни Песков.

FT съобщи по-рано, позовавайки се на източници, че Пауъл се е опитал да открие неофициален канал за комуникация с Кремъл в началото на 2025 г. и се е обадил на Ушаков. Телефонният разговор е имал за цел да предаде позициите на Обединеното кралство и други европейски страни на руската страна. Вестникът съобщи, че разговорът е бил еднократен и Пауъл не е успял да установи канал за комуникация.