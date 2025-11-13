Новият руски T-80BVM – усъвършенстван танк с подобрени бойни възможности

T-80BVM е бърз, силно защитен и добре въоръжен модел

Руският T-80BVM е един от най-модерните и усъвършенствани основни бойни танкове на Русия, представляващ значително подобрение в сравнение с серията T-80 от времето на Студената война, пише The National Interest.

Смята се, че този танк с газова турбина – повечето руски танкове използват дизелови двигатели – е подготвен за издръжливост при студено време и е отличен по отношение на ускорението. Все пак системата се превърна в предмет на спорове сред някои от руските танковисти, които сега използват тази система на фронта в Украйна.

Трябва да се отбележи, че способността да стреля с противотанкови управляеми ракети (ATGM) чрез основното оръдие дава на T-80BVM по-голям обсег – до пет километра (около 3,1 мили) – и гъвкавост срещу вражески танкове, укрепления и дори ниско летящи самолети.

Танкът T-80BVM е проектиран за война в Арктика

Тъй като този танк е проектиран предимно за операции в Арктика и северните региони, руските конструктори са предпочели да заменят дизеловия двигател на танк T-80 с газова турбина. Имало е основателна причина за тази промяна в конструкцията: в студени условия дизеловите двигатели често имат затруднения при стартиране. Газовите турбини, от друга страна, стартират бързо при екстремно ниски температури. Освен това, както е видно по-горе, тези танкове имат високо съотношение мощност/тегло, което позволява бързо тактическо препозициониране.

T-80BVM е участвал в многобройни бойни действия от 2022 г. насам във войната в Украйна. Някои доклади сочат, че тази система се е представила по-добре от по-стария T-72 MBT по отношение на мобилността и огневата мощ на T-80BVM.

Тези танкове имат модернизирана експлозивна реактивна броня (ERA) по корпуса и купола, предназначена да предпази по-добре танка от загуба в боя.

Руските войници не харесват новия танк

Според скорошен доклад на Defence-Blog, руски член на екипажа, служещ в Украйна, е дал интервю за новинарската агенция Vault8, в което сериозно критикува T-80BVM. Той твърди, че качеството на изработката е лошо, защото болтовете са изработени от мека сплав. Хидравликата тече като луда. Според доклада, газотурбинният двигател е много шумен, което е лошо в боя, когато ситуационната осведоменост е от решаващо значение.

Танкът също така консумира много гориво. Освен това, докладът предполага, че новият Т-80BVM се управлява зле в кална среда.

Новият руски T-80BVM е бърз, силно защитен и добре въоръжен модел, който поддържа актуалността на линията T-80. Въпреки това, предвид общата война между Русия и Украйна, вероятно е да се правят някои компромиси при производството на тези системи. Докладът на Defence-Blog подчертава един постоянен проблем за военните в състояние на война. Това, което оръжието или платформата трябва да правят на хартия, често не се получава, когато става въпрос за бой в реална ситуация.

Русия може да подобри T-80BVM с времето

Бързото разгръщане на танкове не означава непременно по-добри резултати на бойното поле, ако те са засегнати от проблеми с надеждността и поддръжката.

В крайна сметка обаче, независимо от проблемите, които съществуват с тези нови руски танкове, факт е, че руснаците печелят войната. Оборудването им не трябва да бъде перфектно. То просто трябва да изтощи украинците достатъчно дълго, за да ги принуди да преговарят за край на войната или да се предадат.

Брандън Дж. Уейхарт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest.