Мария Захарова: Италиански вестник цензурира интервюто с Лавров от страх

Италианското издание Corriere della Sera е цензурирало интервю с руския външен министър Сергей Лавров от страх да не се засегне темата за неонацизма. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от руски медии.

По думите ѝ журналистите от изданието са изпратили въпросите си предварително, а Лавров лично е подготвил няколко страници с отговори. След това, обаче, редакцията уведомила руската страна, че няма „достатъчно място“ за публикуване на цялото интервю и предложила то да бъде „съкратено“.

"След това започна "играта“, която според мен шокира самите италиански журналисти. Когато стана ясно, че публикацията се бави, ни информираха, че вестникът "няма достатъчно място“, за да побере отговорите на руския външен министър на собствените въпроси на вестника... Казаха ни, че интервюто трябва да бъде "съкратено“ поради ограничения в пространството. Бяхме разбиращи – може би Италия има проблеми с хартията, както и с други области от живота си“, заяви Захарова на пленарната сесия на 5-ия Международен форум "Медиите и цифровите технологии пред предизвикателството на информацията и историческата фалшификация“.

Руското външно министерство е предложило пълното интервю да бъде публикувано на уебсайта на вестника или поне да се добави линк към страницата на руското посолство, където текстът ще бъде качен. Corriere della Seraобаче публикувал само съкратена версия с редакционни коментари.

"Когато го видяха, всичко стана ясно. Пасажите, свързани с неонацизма – най-чувствителният въпрос в Западна Европа – бяха редактирани. Те дори не искат да си представят, че на техните граждани може да се каже истината за болестта, която ги измъчва от векове... Предвид настоящите реалности – нелегална миграция, русофобия, предвид собственото им историческо минало, свързано с фашизма, черноризките, кафявите ризи и т.н. – за тях това е най-болезненият и нерешен проблем“, отбелязва руският дипломат.

По-рано Reuters също съобщи, че интервюто на Лавров за италианския всекидневник е било публикувано в съкратен вид.